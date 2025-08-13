Sembrados mil árboles en el parque lineal ambiental del río Manzanares en Santa Marta

Santa Marta

Con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente se llevó a cabo la siembra de más de mil árboles de uvita de playa en el parque lineal ambiental del río Manzanares. La jornada contó con la participación de estudiantes de dos instituciones educativas de la ciudad.

“Con esta actividad estamos mejorando ambientalmente el sector y recuperando la ronda hidráulica del río Manzanares. Este trabajo piloto debe continuar para que Santa Marta cuente con un río como espacio ideal para el disfrute, la contemplación y actividades recreativas pasivas”, dijo Alfredo Martínez Gutiérrez, director general de CORPAMAG.

Se conoció que este parque será entregado a la comunidad a finales del mes de agosto, con el propósito que se convierta en un espacio para la educación ambiental.