Fue capturado un creador de contenido en Barranquilla por presunta tentativa de homicidio

Este miércoles, 13 de agosto, tuvo lugar la captura del creador de contenido conocido como ‘Eykon El Cole‘, señalado por el presunto delito de tentativa de homicidio.

La detención fue materializada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación- CTI de la Fiscalía, en medio de las investigaciones sobre el episodio en el que, el ahora procesado habría atacado con arma de fuego a un ciudadano por el no pago de una deuda.

El episodio violento ocurrió en mayo de 2024.

La víctima, identificada como Waimer De Jesús Alandete Guerra, le debía al sujeto un monto cercano a los $350 mil pesos.

Sin embargo, al manifestar que no contaba con los recursos, fue atacado.

El hecho se registró mientras Alandete atendía su negocio de comidas, en el sector de 7 de abril.

La captura del señalado atacante se produjo en inmediaciones de la carrera 3C con calle 90, en el sector de San Luis, en la capital del Atlántico.

El sujeto deberá responder por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y porte o tenencia de armas de fuego.