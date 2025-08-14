Los incendios forestales continúan en España y se reportan tres muertos y miles de evacuados. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) / MIGUEL RIOPA

España continúa con la lucha contra los devastadores incendios forestales, que ya ha dejado tres muertos, más de 7.500 evacuados, solo en la región de Castilla y León (norte), una decena de heridos y más de 100.000 hectáreas arrasadas.

La última víctima mortal es un hombre de 37 años que falleció este jueves (14 de agosto) tras haber sufrido quemaduras en el 85 % de su cuerpo mientras combatía el fuego que comenzó en Molezuelas de Carballeda (Zamora) y que se extendió hasta la provincia de León (norte).

La otra víctima fue un hombre de 50 años que murió en el incendio de este lunes en Tres Cantos (Madrid), el cual dejó más de 1.5000 hectáreas quemadas, quedando con quemaduras en el 98 % de su cuerpo cuando intentaba rescatar a más de una veintena de caballos del centro hípico en el que trabajaba.

Asimismo, un hombre de 35 años que quedó atrapado por uno de los múltiples incendios declarados en Castilla y León cuando realizaba trabajos de desbroce, según declaró el Gobierno autonómico, este no era voluntario del operativo de extinción, sino que actuó por su cuenta.

Regiones del país como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país) o Andalucía (sur), a las que se han sumado últimamente Asturias (norte) y Comunidad Valenciana (este), mantienen focos activos en medio de la ola de calor que inició hace diez días, y que ha complicado las labores de extinción.

De acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), España ha registrado en lo que va de 2025 un total de 201 incendios forestales que ha arrasado con 105.000 hectáreas, más del doble que de todo lo que se quemó en 2024, cuando 219 fuegos arrasaron 42.615 hectáreas.

