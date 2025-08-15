Corte Constitucional ordenó entregar declaraciones de renta y bienes de magistrados de Corte Suprema

La Corte Constitucional ordenó, vía fallo de tutela a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, entregar copia de las hojas de vida, así como las declaraciones de renta y bienes de los magistrados del máximo tribunal de la justicia ordinaria.

Lo anterior, al amparar los derechos del periodista Juan Pablo Barrientos, quien presentó un derecho de petición solicitando tal información, pero se le negó amparándose en la reserva y además que en materia de declaraciones de renta podía acceder a esos datos en el portal de Función Pública.

Lea también: Carlos Camargo quedó en la terna de la Corte Suprema para magistrado de la Corte Constitucional

En criterio de los magistrados, la entrega de las hojas de vida de los jueces de la Corte Suprema de Justicia no afecta sus derechos a la intimidad y el hábeas data y en materia de las declaraciones de renta y bienes, en el portal de Función Pública hay algunas deficiencias en la actualización de la información, por lo cual era procedente que se le allegara esos datos al comunicador y por precedente jurisprudencial, al ciudadano que los requiera.

“Por estas razones, la Corte Constitucional ordenó a la Corte Suprema de Justicia disponer, en el marco de sus competencias, la entrega de la información solicitada por el periodista, sin incluir datos sensibles como la religión, la orientación sexual, el domicilio personal o el número de teléfono personal de los magistrados” concluyó la Corte.

La información requerida por Barrientos deberá ser entregada en un plazo máximo de cinco días y además se le ordenó a la Función Pública actualizar en 30 días sus aplicativos de consulta ciudadana en los que se pueda verificar las declaraciones de renta, bienes y conflictos de interés de los magistrados.