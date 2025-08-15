Daniel Ruiz, anunciado como nuevo fichaje del CSKA de Moscú

Daniel Ruiz posa en su presentación con la camiseta del CSKA de Moscú. FOTO: PFC CKSA Moscow/X

Este viernes, 15 de agosto, el mediocampista colombiano Daniel Ruiz ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del CSKA de Moscú, uno de los clubes con más historia de la Premier League de Rusia.

Ruiz llega al CSKA en condición de préstamo por un año hasta el final de la temporada 2025-26, con una opción de compra obligatoria que se activará si cumplen ciertos objetivos deportivos.

El traspaso inicial se habría cerrado por 500 mil euros, y la opción de compra ronda los 1.5 millones de euros por el 80% de sus derechos deportivos. Millonarios conservará el 20% restante, apostando a una futura transferencia que podría generar ingresos adicionales al club capitalino.

¿Cómo fue el rendimiento de Daniel Ruiz en el futbol colombiano?

Durante su etapa con Millonarios, Daniel Ruiz disputó 195 partidos, anotó 22 goles y entregó 28 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más creativos del fútbol colombiano.

También hizo parte de Fortaleza FC, donde realizó su debut profesional en 2017 y finalizaría su etapa en 2020, jugando 26 encuentros con un gol y cero asistencias.

¿Cuándo debutará Daniel Ruiz en el CSKA de Moscú?

Ruiz ya superó los exámenes médicos y estuvo presente el pasado sábado 9 de agosto en el Arena CSKA durante el partido ante Rubín Kazán. En los próximos días, podría debutar oficialmente en la liga rusa con los duelos ante el Dinamo de Moscú el domingo 17 de agosto y el domingo 24 de agosto ante el Akron Tolyatti como posibles fechas.

