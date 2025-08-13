El PSG abrió su temporada venciendo al Tottenham y se proclamó campeón de la Supercopa de Europa

Marquinhos, del París Saint-Germain, sostiene el trofeo de la Supercopa de la UEFA en el Stadio Friuli de Udine, Italia, el 13 de agosto de 2025. (Foto de Riccardo De Luca/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles 13 de agosto su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en la tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham Hotspur en Udine (Italia).

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino ‘Cuti’ Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y al portugués Gonçalo Ramos (90+4).

Sin prórroga, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel.

Primer trofeo para Francia

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes ganadores de la Champions League y la Europa League de la pasada temporada.

El PSG había disputado esta competición solo en una ocasión, como campeón de la extinta Recopa de Europa en 1996, pero entonces fue goleado por la Juventus.

El equipo de Luis Enrique sucede en el trono al Real Madrid, que ganó el año pasado al Atalanta y que lidera el palmarés con un total de seis títulos.

Desde el inicio del partido quedó claro que el PSG no iba a tener una noche tranquila y que el Tottenham hacía daño con sus contragolpes.

Con el arquero Gianluigi Donnarumma relegado, todas las miradas se dirigían al nuevo arquero del PSG, Lucas Chevalier, especialmente atareado en este partido.

El exguardameta del Lille desvió en el 23 un disparo del brasileño Richarlison, pero no pudo evitar el primer gol inglés en el 39, cuando el portugués Palhinha envió al palo y el rechace fue para Van de Ven, que fusiló sin grandes complicaciones el primero de la noche.

En el inicio de la segunda mitad, el Tottenham salió al ataque pese a su ventaja.

Con el orgullo herido, el PSG inició su Operación Remontada.

En el 66 se anuló por fuera de juego un tanto a Bradley Barcola, pero en la recta final el PSG consiguió la igualdad: Lee Kang-in marcó primero con un disparo cruzado en el 85 y en el 90+4 puso el 2-2 Gonçalo Ramos de cabeza, en el corazón del área, a pase de Ousmane Dembélé.

Sin prórroga, se pasó directamente a la resolución por penales y la parada de Chevalier a Van de Ven y el tiro fuera de Tel terminaron condenando al Tottenham ante un PSG en el que Nuno Mendes firmó el lanzamiento de la victoria.

Después de este duelo en Italia, ambos equipos afrontan el fin de semana el inicio en sus respectivos campeonatos nacionales: el Tottenham recibirá el sábado al Burnley en la primera jornada de la Premier League, mientras que el PSG visitará al Nantes el domingo en el arranque de la Ligue 1.

Observe el resumen del PSG vs Tottenham por la Supercopa de Eurocopa:

