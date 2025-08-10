Tolima venció 1 - 0 a América de Cali en la sexta jornada de la Liga Betplay

Deportes Tolima dio la sorpresa este sábado 9 de agosto al derrotar a domicilio por 0-1 al América de Cali en la sexta jornada de la Liga colombiana, la cual es liderada por Junior con 13 puntos.

El revés para los Escarlatas fue un duro golpe que los deja en una situación anímica complicada de cara al partido del próximo martes 12 contra Fluminense, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El tanto que le dio los tres puntos al Deportes Tolima fue obra de Juan Pablo Nieto, quien aprovechó un balón que la defensa no supo despejar. Esto ocurrió a los 27 minutos de juego en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Los tolimenses resistieron hasta el pitido final para alzarse con los tres puntos, lo que les permitió ascender a la cuarta posición, a falta de otros resultados.

Entretanto, América bajó a la casilla 17 del torneo colombiano, el cual es disputado por 20 equipos.

Victoria costosa

En uno de los partidos adelantados de la jornada, Atlético Nacional goleó por 3-0 a Alianza. Sin embargo, la victoria le salió cara porque el delantero uruguayo Facundo Batista sufrió una fractura de tabique.

Batista marcó un gol, pero al minuto 55 tuvo que abandonar el campo de juego tras sufrir un choque con un jugador contrario. Su entrenador, el argentino Javier Gandolfi, confirmó la lesión del atacante y dijo que podría estar fuera de la cancha entre cuatro y seis semanas.

De momento, la lesión deja a Batista fuera de la nómina que el Atlético Nacional presentará el próximo martes ante São Paulo, en los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Con este triunfo, el ‘Rey de copas’ llegó a once puntos, a dos de Junior, que lidera la liga colombiana.

