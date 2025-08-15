El Retiro Centro Comercial se quedó con el Premio Oro gracias a su innovadora ‘Zona Nevado’

Colombia

Gracias a su ‘Zona Nevado – Barra de helados’, El Retiro Centro Comercial sigue demostrando su prestigio e innovación tras haber ganado el Premio Oro en la categoría de Marketing por la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (CLICC), destacándose entre 70 propuestas en América Latina. Este galardón resalta el éxito estratégico y el impacto transformador de esta iniciativa en la revitalización del tercer piso del centro comercial.

La idea de la ‘Zona Nevado’ surgió como un espacio para que convivieran una diversidad de heladerías, tanto las ya reconocidas como las de jóvenes emprendedores colombianos que están creciendo de manera digital y buscan un espacio en el mercado nacional.

Este espacio, que cuenta con un mobiliario estético y alegre, es ideal para atraer a las personas de la Zona T y hacerlas vivir una experiencia única e inolvidable.

Precisamente, el Premio Oro no solo resalta la innovación y creatividad del proyecto, sino que también incrementa la visibilidad de El Retiro a nivel internacional, dejando en alto el nombre de Colombia en la industria de centros comerciales.

De esta manera, El Retiro consolida su apoyo al emprendimiento colombiano y a la creación de nuevas empresas, contribuyendo a la economía del país y mejorando la calidad de vida de la población.

Es tanta la importancia de El Retiro en la sociedad colombiana, por su ingenio y apoyo, que es conocido como ‘La casa del diseño colombiano’.