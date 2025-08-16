Multa de más un millón de pesos para hombre que fue denunciado por Galán por botar basura

Imagen de referencia de un agente de tránsito imponiendo una multa / Foto: Colprensa

El pasado 13 de agosto, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó imponer sanciones a un hombre que se ve arrojando bolsas de basura al espacio público en la localidad de Chapinero.

Ante esta denuncia que quedó registrada en un video difundido en redes sociales, la Secretaría de Ambiente inició el proceso por la presunta infracción de disposición inadecuada y no autorizada de residuos, “una conducta que, de acuerdo con la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024, puede acarrear multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Por su parte, la Policía Metropolitana impuso comparendo en aplicación del artículo 111 de la Ley 1801 de 2016, que establece sanciones económicas de hasta $759.200 por arrojar residuos en el espacio público.

“Como autoridad ambiental le recordamos a la ciudadanía que Bogotá no es un basurero y que este tipo de residuos requieren una disposición especial. A Bogotá la cuidamos entre todos y todas. Invitamos a denunciar cualquier acto de este tipo para proteger nuestra ciudad”, dijo Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.

Además, la Secretaría de Movilidad identificó al propietario del vehículo y le notificó la orden de comparendo por estacionar en un lugar prohibido, infracción que conlleva una sanción de $604.100, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

