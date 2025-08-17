Alto funcionario que habría ayudado a prófugo de la justicia, entre casos pendientes del procurador
Julio Sánchez Cristo, director de La W, se preguntó qué pasará primero: si el alto funcionario de Presidencia renunciará o será destituido.
Este 15 de agosto, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló a través de su cuenta de Instagram los casos pendiientes que reposan en el escritorio del procurador Gregorio Eljach y que están pendientes para la próxima semana.
“Es la semana de Gregorio Eljach, el momento del procurador”, comenzó Sánchez Cristo al relatar que el funcionario tiene en sus manos las “destituciones de dos exalcaldes, uno de Medellín y otro de Cartagena”.
Adicionalmente, sin mencionar nombres, Sánchez Cristo reveló que al procurador Eljach “le acaba de llegar la carpeta de un embajador en Centroamérica ayudando a un prófugo de la justicia colombiana”.
“¿Qué pasará primero? ¿El más alto funcionario de la Presidencia de la República renunciará, lo sacará el presidente (Gustavo Petro) o llegará primero la destitución del procurador?”, concluyó.
