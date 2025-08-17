Indira, la tigresa blanca del zoológico de Cali, murió tras enfrentamiento con su cría

El zoológico de Cali informó sobre la muerte de Indira, la tigresa de bengala, luego de un enfrentamiento con su cría Kanú, por una disputa territorial.

El hecho que hoy enluta, no solo al personal del lugar, sino a la sociedad caleña, ocurrió en presencia de los visitantes.

Tras la emergencia, el personal del lugar activó el protocolo de atención que consistió inicialmente en disuadir la agresión.

“Inmediatamente, se activó un código que que nosotros llamamos 99 violeta que es la emergencia médica con animales. A la máxima velocidad se emplearon métodos, por ejemplo, ruidos con extintores, posteriormente se hizo lo que se llama el recall, un entrenamiento con los animales para que ellos ingresen rápidamente a las zonas de manejo y reciban un premio. De esta manera Kanú ingresó a la zona de manejo y pudimos asegurar el terreno de trabajo”, detalló Juliana Peña, jefe del área de salud del zoológico de Cali.

Una vez el personal veterinario logra atender a Indira, por las graves lesiones que había sufrido, el animal presentó un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida.

“Se sedó a Indira. Durante el procedimiento anestésico ella estuvo muy estable, sin embargo, observamos unas alteraciones bioquímicas que nos preocuparon y nos hicieron pensar en sus riñones, ella era una hembra geriátrica. Luego empezó a levantar la cabeza, a mostrar que se estaba recuperando y nos tenía muy optimistas, sin embargo, de una manera súbita dejó de respirar y presentó un paro cardiorrespiratorio. Se hicieron todas las maniobras de resucitación que incluye intubarla, dar masaje cardíaco, aplicar medicamentos, pero no logramos que ella volviera a la vida”, agregó.

El zoológico de Cali lamentó el fallecimiento de uno de sus ejemplares más queridos, que llegó hace 15 años procedente de Chile y cuya permanencia en cautiverio obedeció a la imposibilidad de regresar a su hábitat. Kanú, su cría, nació en en este mismo recinto en la capital vallecaucana hace 13 años.