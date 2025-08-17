“Significa trabajo hecho con consciencia”: Orquesta La Pambelé postulada a los Latin Grammy

La orquesta de salsa bogotana La Pambelé, habló en W Fin de Semana sobre su aparición en la lista “For Your Consideration” a los Latin Grammy y su trayectoria musical.

La agrupación que nació durante la pandemia fue impulsada por la conexión entre el pianista y director musical Camilo Toro Morato y el cantante Miguel Rebolledo, además de tener hoy a Lorena Contento en la flauta traversa, percusión menor y coros.

Sobre su canción, “Naci Mestizo”, Miguel Rebolledo comento: “Nací mestizo hace parte de nuestro segundo album y es la canción que lo titula y es una canción que habla del mestizaje, de la región, de donde venimos y de lo que hace vibrar a La Pambelé”.

“Nos ha ido muy bien, para nuestra sorpresa ha sido un recibimiento muy agradable porque se siente la conexión con nuestra tierra y con nuestra salsa. Este segundo disco fue muy de nuestra tierra y de lo que pasaba a los alrededores de nuestra tierra. La gente ha entendido el poder de esta salsa que es bogotana, de golpe, lo que estamos haciendo es usar lo que conocemos y ponerla en el contexto actual” afirmó sobre el recibimiento de La Pambelé recientemente en sus conciertos en Montreal, Canadá.

En cuanto a su aparición en la lista “For Your Consideration” de los Latin Grammy, afirmó: “Realmente significa trabajo hecho con consciencia, hacer música con el corazón, opinar sobre música, es solo el primer paso que hay que dar dentro de los Latin Grammy y ojalá llegar a esa nominación, ojalá poner el nombre de La Pambelé en otros escenarios internacionales”.

De igual manera, Rebolledo resaltó que continúan buscando escenarios en la capital para llevar a más gente la salsa bogotana: “Ya hemos recorrido todos los lugares emblemáticos, cada vez estamos buscando donde presentarnos y donde mostrarle al público nuestra salsa, hemos estado en Medellín, Pereira y Duitama”.

Rebolledo finalizó resaltando que se presentarán próximamente en el festival gratuito, Bum Bum Festival, que se celebrará el domingo 24 de agosto en el Parque San José de Bavaria.

Escuche la entrevista completa a continuación: