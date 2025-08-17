Tres panameños fueron rescatados en aguas del Pacífico colombiano

La Armada de Colombia rescató a tres hombres de nacionalidad panameña que habían quedado a la deriva a bordo de una embarcación, al parecer por fallas en el motor, en aguas del Pacífico colombiano.

Los uniformados recibieron una alerta de la situación por parte de un ciudadano, quien manifestó que una embarcación panameña se encontraba a la deriva en territorio colombiano. De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, para comenzar la búsqueda en el área indicada, de acuerdo a los estudios realizados por la Capitanía de Puerto de este municipio.

Después de aproximadamente cinco horas, los marinos de Colombia localizaron la embarcación a 80 millas náuticas de Bahía Solano, departamento de Chocó, donde fueron hallados los tres hombres con aparentes síntomas de deshidratación severa.

Posteriormente, el personal fue llevado hasta el muelle de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, donde fueron atendidos por tripulantes de Sanidad Naval, determinando que debían ser trasladados hasta un centro médico en el municipio para recibir atención especializada.