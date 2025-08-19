Detuvieron en EE. UU. a influencer colombiana mientras transmitía en vivo por TikTok

La influencer colombiana Leidy Tatiana Martínez, que acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales, fue detenida el pasado 15 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras transmitía en vivo por TikTok.

Martínez era reconocida entre sus seguidores por alertar sobre redadas y denunciar presuntos abusos cometidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Desde hace meses, los agentes de ICE han realizado redadas en colegios, iglesias e incluso esperan a los extranjeros fuera de los tribunales donde se sigue su proceso para arrestarlos, todo esto bajo la política migratoria del presidente Donald Trump.

El video de la detención, que se hizo viral en redes sociales, muestra a los oficiales migratorios sacando a la influencer colombiana de su vehículo. Si bien ella dijo varias veces que no iba a resistirse, la sujetaron con fuerza y contra el suelo.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, dijo que Leidy Tatiana Martínez es una “extranjera criminal ilegal de Colombia que fue condenada por conducir bajo la influencia (del alcohol) en Los Ángeles”.

🇺🇸 | Arrestan en Los Ángeles a Tatiana Martínez, inmigrante ilegal que se hizo conocida por exponer a agentes de ICE y alentar a hostigarlos durante sus operativos.

pic.twitter.com/sgr0VWgphf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 16, 2025

Documentos de los juzgados estadounidenses muestran que la colombiana fue arrestada en 2023 por conducir habiendo consumido alcohol, por lo que fue sentenciada a tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar multas.

La familia de Martínez sigue sin información clara sobre su situación migratoria.

