Gobernación de Santander no prestó estadio para conciertos de la Feria Bonita

Bucaramanga

Para el 5 y 6 de septiembre la alcaldía de Bucaramanga tenía programados dos conciertos por la feria bonita en el estadio departamental Américo Montanini, administrado por el Indersantander, sin embargo por compromisos del Atlético Bucaramanga no se pudo prestar el escenario deportivo para esta fecha.

Casi 400.000 colombianos salieron del país a pedir asilo en 2024: Naciones Unidas

De acuerdo a lo informado por Ariel Rojas, director del Indersantander, “para este año desafortunadamente recibimos tardíamente la solicitud del préstamo del estadio para el mega concierto pues esta solicitud debe ser concertada con el Atlético Bucaramanga para que sea reportada a la Dimayor y cuando se hagan los sorteos, queden esas fechas libres”.

La gente quiere un gobierno con sentido común: candidato Rodrigo Paz por elecciones en Bolivia

Agregó el director que al momento de recibir la solicitud por parte de la alcaldía ya estaba la programación del partido de fútbol y por esa razón no se podía prestar pues con el club se tiene firmado un contrato de arrendamiento del escenario deportivo. A través de un comunicado, la gobernación dispuso de la plaza de toros para la realización de estos conciertos.

“Nunca he dicho que el ELN esté detrás del asesinato del senador Miguel Uribe”: presidente Petro

"Respecto a la disposición para el préstamo de la Plaza de Toros, lo agradecemos; sin embargo, su ubicación alejada del casco urbano de Bucaramanga limita la operación logística y no permiten integrar la oferta cultural, social, económica y familiar que caracteriza a la Feria Bonita de Colombia“, señaló la Alcaldía de Bucaramanga en un comunicado.

Así las cosas, informaron desde la administración municipal que los conciertos programados para la feria bonita se realizarán en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el parque García Rovira y en la plaza de la Democracia.