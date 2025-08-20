Alemania criticó planes israelíes para expandir asentamientos y para reclutar reservistas

El Gobierno alemán criticó este miércoles 20 de agosto los planes de las autoridades civiles y militares israelíes para expandir los asentamientos junto a Jerusalén este y para reclutar a 60.000 reservistas para expandir la ofensiva militar en Gaza.

Israel aprobó definitivamente este miércoles 20 de agosto el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como “E1”, que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Josef Hinterseher, afirmó que su Gobierno “rechaza con determinación” el proyecto de expandir los asentamientos, el cual implica la separación “de facto” de las partes norte y sur de Cisjordania.

“La construcción de asentamientos infringe el derecho internacional y las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo, además de dificultar “una solución negociada de dos Estados y el fin de la ocupación israelí de Cisjordania”.

Por ello, reiteró el llamamiento al Gobierno israelí a detener la construcción de asentamientos.

El portavoz adjunto de la cancillería alemana, Steffen Meyer, comentó que este proceder “permite reconocer cada vez menos” cómo se pueden alcanzar los objetivos de la liberación de los rehenes en manos de Hamás y de un alto el fuego completo, que son “prioridades” para Alemania.

Le puede interesar: La OMS confirmó que no aumenta la entrada de ayuda en Gaza pese a promesas de Israel

“Rechazamos la intensificación de las operaciones militares e instamos a todas partes a un alto el fuego completo e inmediato”, declaró.

No obstante, al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno alemán imponga sanciones contra Israel, afirmó que Berlín mantendrá su estrategia de preservar “buenas relaciones” para poder influir diplomáticamente sobre el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Escuche W Radio en vivo aquí: