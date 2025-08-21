Lotería de Bogotá anunció nuevo plan de premios: ¿Cuánto puede ganar y cómo comprarla?

Los juegos de azar siguen estando presentes en los hogares colombianos. Hay quien aún apuestan por la suerte de la loterías, los chances y demás sorteos.

La Lotería de Bogotá, sin lugar a dudas, es una de las más populares por cuenta de todos los capitalinos que apuestan por un nuevo sorteo en el que se pueden llevar millonarios premios.

Esta lotería se juega todos los jueves a las 10:30 de la noche, y puede verlo en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería de Bogotá?

Este 21 de agosto, la Lotería de Bogotá anunció un nuevo plan de premios con el que buscan beneficiar a sus apostadores.

Además amplío la oportunidad de ganar. Según señala, se pasan de 43 a 52 premios secos y más combinaciones ganadoras con las aproximaciones.

“Este rediseño responde al compromiso de la entidad con la innovación, la transparencia y el fortalecimiento del juego legal en Colombia. Además, ratifica su misión social: cada billete vendido continúa apoyando la salud de los colombianos. Apostar a la Lotería de Bogotá es creer en la suerte y también en el bienestar colectivo“, escribe la Alcaldía de Bogotá en su portal web.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Según la Lotería de Bogotá, estas son las novedades en su plan de premios:

Premio mayor: $10.000.000.000

Premio seco Trébol Millonario: $1.000.000.000

Premio seco Duendes de los deseos: $500.000.000

Premio seco Gatos de la Fortuna: $200.000.000

Premio seco Alcancías de los sueños: $50.000.000

Premio seco Herraduras Suertudas: $20.000.000

Premio seco Estrellas Fugaces: $10.000.000

Seguimos con un fantástico plan de premios de $34.000.000.000

Pasamos de 43 a 52 increíbles premios secos

Agrandamos nuestras aproximaciones en la misma serie, pasando de 9 categorías de premios a 10

También ampliamos nuestras aproximaciones en diferente serie pasando de 10 categorías de premios a 11

Finalmente tenemos una nueva aproximación para ti, cogiendo la primera y dos últimas de la misma serie o en diferente.

¿Cómo jugar la Lotería de Bogotá?

Para comercializar la Lotería de Bogotá se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $6.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $18.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá en línea?

Ingrese a la página de la lotería.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Elija el tipo de sorteo que quiere jugar y la fecha.

que quiere jugar y Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PagaTodo, SiPaga, Super Giros, Loticolombia, Codesa, Punto de Pago y Efecty.

