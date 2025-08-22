Actualidad

Asesinan a líder wuayúu en Uribía, La Guajira

Héctor González Epieyu, era contratista del Ministerio de Minas y Energía y hermano del exgobernador de la Guajira, Wilmer González Brito.

Alejandro Arteaga

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron en horas de la mañana, cuando el líder social y contrista del Ministerio de Minas y Energía salía de su casa, en su vehículo, cuando fue interceptado por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y lo atacaron con arma de fuego en repetidas ocasiones.

A pesar de que fue auxiliado por sus familiares y trasladado a la Unidad Materno Infantil de Uribia, Héctor González, ingresó sin signos vitales, según el parte médico entregado.

Desde el Ministerio de Minas y Energía lamentaron su fallecimiento y pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y garantizar justicia, “Expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, allegados y a la comunidad wayuu, al tiempo que rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la dignidad y la paz en los territorios”.

Indepaz aseguró que este tipo de situaciones ya se han advertido por parte de la Defensoría del Pueblo en Alertas Tempranas, donde alertan de los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

