¿Cómo pedir asilo en Estados Unidos siendo Colombiano? Le explicamos el proceso

De acuerdo con el reporte presentado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el tercer país cono mayor número de solicitantes de asilo en el mundo, solo por detrás de Sudán y Venezuela.

En dicho informe, se lee que 393.000 colombianos han solicitado asilo en el exterior entre enero y diciembre del 2024, esta es la cifra más alta de los últimos 18 años.

Esto solo representa la realidad de que cada vez son más las personas de diferentes nacionalidades que, en búsqueda de mejores oportunidades, cruzan fronteras para salvaguardar su integridad y buscar mejores condiciones de vida.

¿Cómo pedir asilo en Estados Unidos?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, hay tres formas de obtener asilo en el país Norte Americano.

Proceso afirmativo Entrevista de méritos de Asilo Proceso de defensa

Proceso Afirmativo de Asilo

Para obtener asilo a través de este método, la persona interesada debe estar presente en Estados Unidos y tendrá un periodo de un año para solicitarlo a menos que:

Circunstancias que cambiaron y afectan directamente su elegibilidad para asilo o circunstancias extraordinarias relacionadas con demoras en la presentación de la solicitud

Que usted presentó su solicitud dentro de un período razonable debido a dichas circunstancias.

El proceso se lleva a cabo mediante el diligenciamiento del formulario I-589. Además, debe presentar la solicitud de asilo y la exención de remoción.

Entrevista de méritos de Asilo

Esta opción está destinada para personas que al momento de solicitar el asilo expresan temor de persecución o de tortura, en este caso será referido a la USCIS para una evaluación de temor creíble. Si el agente determina que usted tiene temor creíble, podría:

Considerar su elegibilidad para la una segunda entrevista. Expedir una notificación de comparecencia ante un juez de inmigración.

Cualquiera que sea el caso, le informarán la decisión.

Proceso de defensa de asilo

Es una solicitud que funciona como defensa en contra de su remoción de Estados Unidos. No obstante, usted debe estar previamente en procesos de remoción en el Tribunal de Inmigración con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

Seguido a esto, se hará una audiencia en la que los jueces de inmigración escucharán los argumentos del Gobierno de Estados Unidos y suyos.

Finalmente, es el juez quien decide si se le concede el asilo o no.

