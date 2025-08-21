Persecución policial dejó dos capturados en el norte de Barranquilla

La Policía Nacional confirmó que, mediante labores de patrullaje, registro y control en el sector de Riomar, en el norte de la capital del Atlántico, se logró la captura de dos presuntos responsables de los delitos de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego.

Según la institución, los hechos se presentaron cuando uniformados de la institución recibieron una alerta sobre un hurto cometido por los individuos que se movilizaban en una motocicleta.

Los mismos habían despojado a un ciudadano de sus pertenencias, intimidándolo con un arma de fuego.

Al ser interceptados, los presuntos responsables hicieron caso omiso, generando una persecución que se prolongó por varios minutos.

Según las autoridades, al ser capturados se les halló el arma de fuego utilizada en el episodio delictivo, así como municiones y el teléfono celular hurtado.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

De acuerdo con la Policía, tanto la motocicleta en la que se movilizaban, como el arma de fuego y el celular recuperados, fueron incautados.

