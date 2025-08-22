“Exigimos mayor presencia del Gobierno Nacional en los territorios”: gobernador de Córdoba
El mandatario departamental, Erasmo Zuleta, también solicitó al Gobierno que evalúe la política de paz ante los ataques terroristas registrados este 21 de agosto en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca).
Montería
El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta, se sumó a las voces de rechazo por los ataques terroristas registrados este 21 de agosto en Amalfi (Antioquia) y Cali, donde cerca de 18 personas murieron (entre civiles y uniformados) y más de 50 resultaron heridas.
“Desde las regiones de Colombia exigimos respeto por la vida, especialmente por nuestra fuerza pública; hombres y mujeres que día y noche velan por la seguridad y tranquilidad de todos los colombianos. Colombia no puede regresar a la época de la oscuridad, del terrorismo y del crimen que se apoderaba de las calles del país”, expresó.
“Exigimos al Gobierno Nacional mayor presencia institucional en los territorios de Colombia, evaluar la política de paz y el fortalecimiento de las capacidades de nuestra fuerza pública para actuar de manera contundente”, agregó.
En Córdoba, las autoridades también anunciaron varias medidas de seguridad para mantener el orden y contrarrestar cualquier accionar de grupos armados ilegales.