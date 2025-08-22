Se registró un nuevo atentado en pleno centro de Florencia, Caquetá
Un artefacto explosivo fue detonado en pleno centro de Florencia, Caquetá, a una cuadra de la Alcaldía.
Varios locales resultaron afectados en medio de esta explosión registrada a las 3 de la madrugada de este 22 de agosto.
El artefacto que explotó estaba ubicado en un andén, muy cerca a una droguería.
El hecho ocurre un día después de que circularan audios en redes sociales y WhatsApp que advertían a la ciudadanía no acudir a esa zona de la ciudad.