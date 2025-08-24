Así despidieron a Juan Diego Martínez, de 17 años, víctima del atentado con explosivos en Cali. Foto: Captura de pantalla.

En un ambiente de dolor e indignación se cumplió el sepelio de Juan Diego Martínez Echeverry, el joven de 17 años que murió a causa de la fuerte explosión en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali.

Su fallecimiento consternó al país entero, que vio en imágenes como su madre suplicaba que lo auxiliaran primero, a pesar de sus propias heridas.

En entrevista con W Radio, Víctor Muñoz, allegado del fallecido, relató que Juan Diego estaba incursionado en la barbería y que el día del ataque había salido a buscar algunos insumos al centro de la ciudad.

El joven, quien vivía en el Poblado Campestre, corregimiento del municipio de Candelaria, también era una apasionado por el deporte, hincha del Deportivo Cali y promesa del fútbol, quien habían logrado obtener un título a nivel municipal con su equipo, según reveló la Alcaldía.

El último adiós a Juan Diego se dio en el cementerio metropolitano del norte en Cali, donde el llanto de sus seres queridos se mezcló con el clamor de justicia.

