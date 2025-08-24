Comenzaron a vender camisetas en Rusia con la foto de la reunión de Putin y Trump en Alaska

Los gigantes de comercio electrónico ruso - WB y Ozon - han comenzado a vender en sus plataformas camisetas con el saludo de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente cumbre en Alaska.

Además, en las tiendas digitales se pueden adquirir cuadros con la imagen de Putin y Trump caminando sobre la alfombra roja en Anchorage.

El 68 % de los rusos cree que los mandatarios de Rusia y EE.UU. llegaron a un entendimiento durante su reciente reunión en Alaska, según una encuesta difundida el miércoles.

“El 49% de los encuestados cree que los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron más bien a un entendimiento mutuo durante las conversaciones en Alaska y el 19% cree que definitivamente se logró dicho entendimiento”, señala el sondeo.

Al mismo tiempo, el 28% de los encuestados opinó que no hubo entendimiento entre los líderes de Rusia y Estados Unidos en la cumbre de Alaska, que tuvo lugar el 15 de agosto.

Las negociaciones entre los dos mandatarios tuvieron lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage, y se prolongaron por cerca de cuatro horas.

Fue el primer encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

