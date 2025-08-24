“Es de mucha mentalidad”: Karl Bushby, primer hombre que quiere recorrer el mundo caminando

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Karl Bushby, aventurero británico, el primer hombre que quiere recorrer el mundo entero caminando, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y contó detalles de este reto.

"Es un gran reto, lo soñé presentando servicio, con unos amigos alguna vez nos preguntamos qué tan lejos podremos llegar siendo autosuficientes sin usar ningún tipo de medio de transporte y ahí inició“, dijo.

Bushby contó que dentro del reto especificaron no usar ningún medio de transporte y no ir a casa.

“Es de mucha mentalidad, sin importar el obstáculo había que resolverlo. Creo que hicimos un gran trabajo”, aseguró.

Para llevar comida, ropa y demás, suele empujar un carrito de dos ruedas en el que va llevando cosas dependiendo la temperatura en la que se encuentre.

¿Cuánto dinero ha gastado?

Karl Bushby, afirmó que inició con 200 dólares americanos en modo supervivencia, sin embargo, en el Ártico consiguió sponsors y un contrato por un libro que le pagaron muy bien. “Es casi imposible calcular cuánto fue porque de verdad fue mucho dinero", dijo, añadiendo que hay lugares en los que ha sido más costoso que en otros.