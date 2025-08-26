Canciller alemán no cree que el ataque israelí contra el hospital Nasser fuera deliberado

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes que no cree que el ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza, en el que murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas, fuese deliberado, y pidió esperar a que concluya la investigación que han prometido las autoridades israelíes.

“Ahora mismo no creo que se trate de un ataque deliberado contra periodistas. El Gobierno y el Ejército israelíes han dicho que habrá una investigación integral y quiero esperar al resultado antes de pronunciar un juicio definitivo”, dijo durante una rueda de prensa en Berlín con el primer ministro belga, Bart De Wever.

Merz indicó sin embargo que el bombardeo es “consecuencia” del plan aprobado este mes por el Gobierno israelí para ampliar su ofensiva con la conquista de Gaza ciudad y manifestó el temor a que se vuelvan a ver imágenes similares “con más frecuencia” en los próximos días y semanas.

El canciller subrayó que el ataque le reafirma en su decisión de dejar de suministrar a Israel armas que puedan ser empleadas en la Franja de Gaza, en vista de que lo que hacen allí sus fuerzas armadas es “inaceptable”.

“El acontecimiento de ayer arroja una pesada sombra sobre la de otro modo completamente legítima actuación contra Hamás”, afirmó Merz.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, se produjeron dos ataques contra el Complejo Médico Nasser, un primero contra un objetivo en el cuarto piso, seguido de un segundo a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos.

En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia Al Ghad se puede ver a cinco personas subidas al último piso de una escalera de incendios, entre ellas al menos un periodista y dos trabajadores de rescate, que fueron impactados de lleno.

Merz y De Wever también reiteraron su postura de que, aunque están a favor de una solución con dos Estados al conflicto en Oriente Próximo, no se dan las condiciones necesarias para reconocer ahora mismo a un Estado palestino.

“Creo que es necesario reconocer a Palestina, pero en relación con unos prerrequisitos que hagan posible una solución de dos Estados, como la desmilitarización de Hamás, la liberación de los rehenes, un reconocimiento por parte de Israel, garantías de seguridad...”, afirmó De Wever.

Le puede interesar: “Hamás mata de hambre a niños en Gaza para usarlos como propaganda”: Teniente coronel (r) de Israel

Si estos requisitos se cumplen, un reconocimiento será lógico y útil, argumentó el primer ministro belga, pero de lo contrario no tiene sentido y puede ser incluso contraproducente, advirtió.

Escuche W Radio en vivo aquí: