Caso Uribe: Víctimas denunciarán al expresidente y a sus hijos por injuria, calumnia y amenazas

Las víctimas y sus abogados defensores dentro del caso Uribe, denunciarán al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, por los delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.

La acción penal también incluye al director del partido político Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

En el comunicado, firmado por el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, (principal víctima); Reinaldo Villalba, abogado defensor de Cepeda; Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, víctima del caso y Juan David León, defensor del exfiscal y actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, señalan que se han visto afectados en su integridad moral y personal.

Señalan también que los ataques y amenazas han vulnerado su derecho fundamental a la vida.

“Durante las últimas semanas y, con ocasión de la decisión adoptada por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, se ha desplegado una campaña sistemática de persecución y difamación que atenta contra nuestra integridad moral, así como contra nuestros derechos a la vida y a la integridad personal. Para ello, junto con líderes, militantes y simpatizantes de Uribe Vélez y de esa colectividad política, han hecho publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y campañas de descrédito fuera del país en las que, incluso, se nos endilga falazmente la comisión de conductas punibles”, se lee en el comunicado.

Los señalamientos contra Cepeda, según advierten, han puesto en “alto riesgo su integridad”.

“De manera temeraria, han acusado falsamente a Iván Cepeda Castro de ‘máximo jefe político de Farc’, ‘el Perfecto Camarada de las Farc’, ‘determinador político del narcotráfico’, entre otros señalamientos mendaces y calumniosos, que tienen por propósito afectar su reputación, poniendo en alto riesgo su seguridad”.

Otro de los argumentos de la denuncia radica en el supuesto complot que habría orquestado el abogado Diego Cadena, al presuntamente intentar relacionar al congresista Cepeda y al penalista Del Río, con el narcotráfico.

“Esta estrategia mediática, coincide con la operación fraudulenta perpetrada por el abogado Diego Cadena, en la que ha intentado relacionar falsamente a Iván Cepeda Castro y a Miguel Ángel Del Río Malo con el narcotráfico, y con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema de Justicia, en contra de Iván Cepeda Castro, en la que se le acusa falazmente de “lavado de activos provenientes del narcotráfico”, y en la que fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos”, se lee.

Cabe recordar que el pasado primero de agosto, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, condenó en un fallo de primera instancia a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Esto, luego de cinco meses de juicio oral, en el que fue hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La juez, en su argumentación, señaló que “la espera ha terminado, la justicia ha llegado” y declaró a Uribe Vélez como el determinador de la búsqueda de testigos falsos para incriminar, ante la Corte Suprema de Justicia, al senador y actual precandidato presidencial Iván Cepeda.

