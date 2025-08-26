¿Cuáles son los requisitos para viajar a República Dominicana? / Massimo Borchi/Atlantide Phototr

República Dominicana es uno de los destinos turísticos más relevantes de Latinoamérica, además que es reconocido por su política de permitir visitantes al país de diferentes partes del mundo sin necesitar una visa.

Pueden llegar personas de, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, países dentro de la Unión europea, Rusia, Ucrania, México y la mayoría de los países en centro y sur américa, que no necesitan visa para pocos días de viajes turísticos, siendo muy conveniente viajar con documentos estándar.

Para quienes tienen un pasaporte colombiano al 2025 no es necesario el uso de una visa para entrar al país en un plazo de 30 días y puede llegar a tener una extensión de renovarse por 120 días.

Requerimientos:

Tener un pasaporte válido por lo menos de 6 meses más de la fecha del viaje

Tener un pasaje de avión de ida y vuelta,

E- ticket obligatorio en el cual esté también una declaración de sanidad y de aduanas, que se debe completar antes del viaje previsto con un código QR será escaneando tanto a la entrada como la salida del país; debe llenarse un formulario donde se entreguen datos cómo, datos personales, información de vuelo y detalles de la estadía, si se está viajando en familia un adulto puede llenar la información para hasta 7 personas

Una dirección por el tiempo en el que se estará en el país

Prueba de que se puede mantener económicamente durante la duración de la estadía

¿Cómo funciona la extensión de estadía?

Los colombianos pueden solicitar una prórroga en la dirección General de Migración del país, en dónde la tarifa de la extensión es decidida por que tan larga será esta y el pago de este trámite se puede hacer en línea o en la parte de migración del aeropuerto.

¿Existen regulaciones sanitarias?

Se debe estar muy atento a las recomendaciones de sanidad:

Vacunación: si bien no hay un esquema de vacunación específico para colombianos que entren al país, aconsejan estar al día en las vacunas cómo sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétano y tos ferina

Fiebre amarilla: es únicamente requerida si está llegando de países con riesgo de transmisión de esta enfermedad

Otras rregulaciones en aduanas de Republica Dominicana serían: