1.277 familias afectadas por las fuertes lluvias en Santa Marta han recibido ayudas humanitarias
Esto luego de la gestión realizada ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.
Santa Marta
Luego de las fuertes lluvias que se registraron el pasado 3 de agosto en la ciudad, continúa con la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas. En la jornada, 453 hogares de los barrios Timayuí, Los Alpes, Paraíso, San Fernando y Nacho Vives recibieron kits alimentarios, de aseo, cocina, colchonetas y sábanas, completando un total de 1.277 familias; gracias a la gestión realizada ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.
Desde la de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Santa Marta, se informó que estas entregas se extenderán hasta cumplir la meta de llegar a las 3.963 familias damnificadas que fueron priorizadas en el censo oficial.
Con las entregas de estas ayudas ya se han beneficiado a residentes de los barrios La Lucha, Pescaito, Bastidas, Luz del Mundo, El Pantano, Timayuí, San Fernando, Nacho Vives, Paraíso y Los Alpes.