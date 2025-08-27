1.277 familias afectadas por las fuertes lluvias en Santa Marta han recibido ayudas humanitarias

Santa Marta

Luego de las fuertes lluvias que se registraron el pasado 3 de agosto en la ciudad, continúa con la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas. En la jornada, 453 hogares de los barrios Timayuí, Los Alpes, Paraíso, San Fernando y Nacho Vives recibieron kits alimentarios, de aseo, cocina, colchonetas y sábanas, completando un total de 1.277 familias; gracias a la gestión realizada ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.

Desde la de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Santa Marta, se informó que estas entregas se extenderán hasta cumplir la meta de llegar a las 3.963 familias damnificadas que fueron priorizadas en el censo oficial.

Le puede interesar:

Cerca de 1.400 cartas de indemnización reciben las víctimas del conflicto en Magdalena

Con las entregas de estas ayudas ya se han beneficiado a residentes de los barrios La Lucha, Pescaito, Bastidas, Luz del Mundo, El Pantano, Timayuí, San Fernando, Nacho Vives, Paraíso y Los Alpes.