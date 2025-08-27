Cuatro heridos por armas de fuego y pelotas de goma en una redada israelí en Nablus, Cisjordania

EFE/ Fuerzas de Defensa de Israel / Fuerzas de Defensa de Israel ( EFE )

Tres personas resultaron heridas por pelotas de goma y una cuarta por metralla durante una redada israelí en curso en la localidad palestina de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, informó en un mensaje la Media Luna Roja y confirmaron fuentes de la Gobernación palestina.

Los equipos sanitarios, además, trataron a otras 28 personas por inhalación de gas. Del total de atendidos, cuatro personas fueron trasladadas al hospital (el herido por metralla y tres por gas).

Según informó a EFE la Gobernación de Nablus, decenas de vehículos blindados israelíes llegaron a la ciudad durante la noche, y las autoridades israelíes desplegaron a francotiradores en los tejados de algunos edificios.

“Varias familias fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares y al menos un niño palestino fue arrestado”, indicó esta institución palestina, que detalló que la operación lleva 13 horas en marcha en las que las fuerzas israelíes “han hecho amplios registros en los callejones y barrios de la ciudad vieja”. La Gobernación informó del arresto de un niño durante la redada.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, algunos de los heridos son un joven de 16 años, que recibió una pelota en el pie, y un chico de 22, alcanzado en la espalda por otra pelota de goma.

La redada llega un día después de que fuerzas israelíes asaltaran la ciudad de Ramala, donde se encuentran la mayoría de las instituciones palestinas, dejando un saldo de 58 heridos (8 por bala, 14 por pelotas de goma, 5 por metralla y 31 por gas). Entre ellos había un niño de 12 años, un anciano y una mujer embarazada.

El Ejército israelí explicó ayer que la redada en Ramala se centró en una casa de cambio que, supuestamente, transfería fondos al grupo islamista Hamás. Según las fuerzas israelíes, los agentes dispararon en respuesta a palestinos que lanzaban piedras contra las tropas.

