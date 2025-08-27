Internacional

El papa León XIV lamentó el tiroteo en la escuela católica en Minneapolis

El pontífice también envió su bendición a todos los afectados, escuela y comunidades, para que llegue “la paz, la fortaleza y la consolación en el Señor Jesús”

CASTEL GANDOLFO, ITALY - JULY 20: (EDITOR&#039;S NOTE: Alternative crop of image 2225251992) Pope Leo XIV delivers his Sunday Angelus blessing from Palazzo Apostolico in Piazza della Liberta, at 40 km south-east of Rome, on July 20, 2025 in Castel Gandolfo, Italy. Speaking after the Sunday Angelus, Pope Leo mourns the three Gazans killed in an attack on the Holy Family Catholic parish in Gaza city, which he says is &quot;just one&quot; of the &quot;continuous&quot; attacks on Gaza&#039;s people and holy sites. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)

CASTEL GANDOLFO, ITALY - JULY 20: (EDITOR'S NOTE: Alternative crop of image 2225251992) Pope Leo XIV delivers his Sunday Angelus blessing from Palazzo Apostolico in Piazza della Liberta, at 40 km south-east of Rome, on July 20, 2025 in Castel Gandolfo, Italy. Speaking after the Sunday Angelus, Pope Leo mourns the three Gazans killed in an attack on the Holy Family Catholic parish in Gaza city, which he says is "just one" of the "continuous" attacks on Gaza's people and holy sites. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images) / Antonio Masiello

El papa León XIV se mostró este miércoles profundamente entristecido y envió su pésame y su apoyo espiritual tras el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, en Estados Unidos, en el que han muerto dos niños y hay 17 heridos.

En un telegrama, firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y enviado al arzobispo de la ciudad, Bernard Hebda, se informó de que el papa expresó “su sincero pésame y aseguró su apoyo espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, en especial a las familias que ahora lloran la perdida de un hijo”.

El pontífice también envió su bendición a todos los afectados, escuela y comunidades, para que llegue “la paz, la fortaleza y la consolación en el Señor Jesús”

Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados y otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños, dos de ellos están en estado crítico, según explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una rueda de prensa.

Los hechos se produjeron esta mañana, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que “se quitó la vida en el estacionamiento” de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad