Espero que no sea una persecución judicial: MinAmbiente por sanción por delimitación en Almorzadero

El juzgado primero promiscuo de Málaga, Santander declaró un desacato a tres funcionarios del Ministerio de Ambiente, entre ellos la ministra encargada Irene Vélez, por incumplir con una orden judicial que obligaba a que se expidiera una nueva resolución sobre la delimitación del páramo del Almorzadero ubicado entre Santander y Norte de Santander.

El ministerio a través de un comunicado señaló que de esta orden “su finalidad es garantizar el cumplimiento de una tutela, no castigar a personas ni generar antecedentes disciplinarios o penales. En este sentido, no se trata de una sanción personal contra la ministra Irene Vélez Torres“.

Además, la ministra a través de su cuenta de X también se refirió a esta orden judicial y aseguró que el desacato se dio en el 2019 y que solo seis años después se impone la sanción, y recalca que justo semanas después que ella fue encargada en esta cartera.

“Solo espero que no se trate de una forma de persecución judicial, pues las instituciones (y menos las de justicia) deben ser usadas con fines políticos en una democracia”, dijo la ministra Vélez.