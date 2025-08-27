¿Qué es la estrella fluvial de Inírida? Se encuentra en Guainía

Estrella Fluvial Inírida es un gran complejo de humedales, llamados por algunas comunidades como rebalses, es yuna riqueza híbibrida que determina el modo de vida de las comunidades indígenas que habitan allí, para estos las inundaciones no son un problema ya que es su habitad natural y su despensa, además de las especies animales y vegetales.

¿Qué es?

Es uno de los fenómenos hidrológicos más impresionantes del mundo, en donde tres grandes ríos confluyen, las corrientes mantienen diferentes tonalidades, negras, blancas y rojizas, las cuales se pueden distinguir a simple vista.

¿Cuáles son los ríos que se encuentran?

Río Inírida: proviene de la selva guainiana, es de aguas negras, cargadas de ácidos húmicos que provienen de la descomposición vegetal en los bosques amazónicos

Río Guaviare: nace en los llanos orientales, que aporta aguas claras y con sedimentos minerales

Río Orinoco: uno de los ríos más caudalosos del planeta y ricas en nutrientes.

¿Cuál es la importancia ecológica?

Es reconocido como un humedal de importancia internacional RAMSAR desde 2014, por lo que es un ecosistema protegido por su valor en biodiversidad y regulación hídrica, donde habitan más de 900 especies de plantas, 400 aves, 470 de peces y comunidades del delfín rosado, emblemático del Amazonas

En términos de comunidades indígenas, es el hogar de comunidades indígenas como los Curripaco, Puinave y Piapoco que sostienen cultural, espiritual y económica.

Al constituir un nodo hídrico clave en Sudamérica que conectan con la gran cuenca del Orinoco en Venezuela, por lo que es una zona de enorme potencial de estudios ecológicos y cambio climático.

Escuche W radio en vivo: