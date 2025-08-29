Capturado alias ‘Pantera’, segundo cabecilla del GAO-r Rodrigo Cadete en Caquetá

El Ejército logró la captura de Luis Alfonso Delgado Guevara, alias ‘Pantera’, segundo cabecilla de la comisión de finanzas del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Rodrigo Cadete.

Alias ‘Pantera’ se desplazaba hacia un negocio de pesaje de ganado, lugar que utilizaba para encubrir sus movimientos y pasar desapercibido. Tras varios días de seguimiento e inteligencia, fue interceptado de manera precisa y sin que tuviera oportunidad de reaccionar.

Este sujeto operaba bajo las órdenes de alias ‘Albeiro Ramírez’ o ‘Conejo’ y era considerado uno de los principales articuladores de la estructura Rodrigo Cadete. Se encargaba de planear y ejecutar extorsiones contra ganaderos, comerciantes y transportadores, así como de la adquisición, almacenamiento y distribución de armamento y explosivos. Igualmente, tenía bajo su mando la orientación de células dedicadas a hostigar a la Fuerza Pública y a la población civil en zonas rurales de los municipios de Cartagena del Chairá y La Montañita.

Su rol dentro de la estructura incluía también el control ilegal de yacimientos mineros y la administración de recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.

Alias Pantera será imputado por los delitos, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, homicidio de un líder social, uso indebido de uniformes e insignias, y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Además de estos delitos, participó activamente en el homicidio de líderes sociales en área rural de Cartagena del Chairá, fue parte de la comisión de finanzas direccionada por alias Gordo César, en la que también participaban alias ‘Flechas’ y alias ‘Chiki’, este último ya capturado, y se encargaba de restringir la movilidad de los habitantes de las veredas Doce de Octubre y Llanitos del mismo municipio.