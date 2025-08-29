Combate entre Ejército y delincuentes deja una persona muerta y dos más capturados en Funza
Los hombres pretendían entrar a robar a una finca en zona rural.
Bogotá
Este viernes, en el municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca, tropas adscritas la Brigada 13 del Ejército Nacional interceptaron una camioneta que transportaba a tres jóvenes de nacionalidad extranjera, los cuales pretendían realizar un atraco en una finca del sector.
Al ver a las autoridades, los hombres reaccionaron disparando contra las tropas, desatando un combate, el cual resulta en la muerte de uno de los delincuentes y la captura de los otros dos, así como la incautación del armamento.
Por ahora, las autoridades adelantan las labores necesarias para identificar a los hombres y realizar los procedimientos judiciales correspondientes.
