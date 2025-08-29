Hernán Torres busca su primer triunfo con Millonarios: convocados para el duelo ante Águilas Doradas

Este viernes 29 de agosto se da inicio a la novena jornada de la Liga BetPlay 2025-ll y uno de los partidos que abre la fecha se disputará en la ciudad de Rionegro, Antioquia, donde Águilas Doradas recibe la visita de Millonarios en el estadio Alberto Grisales.

Tras un difícil comienzo en el que acumuló seis partidos sin sumar de a tres, Millonarios venció 3-0 a Junior y logró su primera victoria en el campeonato. Ahora, el cuadro embajador espera conseguir una buena racha para acumular la mayor cantidad de puntos posibles y luchar por un lugar en los cuadrangulares.

El compromiso entre dorados y azules significa el debut del DT Hernán Torres por liga en su regreso a Millonarios. El técnico ya debutó con los capitalinos en Copa Colombia, torneo en el que avanzó con su equipo a octavos de final.

Para este partido, el conjunto capitalino decidió ir con lo mejor de su nómina disponible para conseguir una victoria frente a Águilas Doradas. El cuadro embajador tiene la novedad del regreso de un, que no había sido tenido en cuenta en el último juego.

La principal novedad es el regreso del delantero Jorge Cabezas Hurtado. Asimismo, los juveniles Samuel Martín y Brayan Cuero recibieron nuevamente la confianza del entrenador y entraron en convocatoria.

El grupo de jugadores convocados de Millonarios está conformado por Guillermo de Amores, Diego Novoa, Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Alex Castro, Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Luis Marimón, Edwin Mosquera y Jorge Hurtado.

▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Águilas Doradas en el Estadio Alberto Grisales.

Para este compromiso, el entrenador del conjunto capitalino convocó a 20 jugadores, de los cuales 11 saltarán a la cancha y nueve estarán como alternativas en el banco de suplentes.

El partido entre Águilas Doradas y Millonarios está programado para disputarse el viernes 29 de agosto, a las 8:10 p.m. El compromiso se realizará en el estadio Alberto Grisales y se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y Win Sports Play.

Águilas Doradas vs. Millonarios

Fecha: 29 de agosto.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales.

Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

