“Vamos a acudir a todas las instancias legales”: Cristo tras perdida de personería de En Marcha

Este jueves, 28 de agosto, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reaccionó a la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que tumbó definitivamente la personería jurídica de su partido, En Marcha.

La decisión se tomó luego de que la Corte Constitucional ordenara dictar una nueva sentencia ante una acción de tutela que había presentado Cristo. No obstante, el Consejo de Estado mantuvo que ese partido no alcanzó el umbral requerido para mantener personería jurídica.

Según la Sección Quinta, la coalición que En Marcha hizo con la Alianza Verde en 2022, en el marco del movimiento Centro Esperanza, no quiere decir que obtuvo los votos para cumplir con el umbral.

Al respecto, Cristo aseguró que respeta la decisión, pero no la comparte. “A lo largo de mi vida pública siempre, sin excepción, he respetado y acatado las decisiones de la justicia colombiana. Lo mismo hago frente a la decisión de hoy de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Sin embargo, debo decir con toda claridad que no salgo de la sorpresa frente al desacato de esa sección del Consejo de Estado a una sentencia de tutela de la Corte Constitucional que le ordenó devolver la personería jurídica a En Marcha”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Y agregó que continuará defendiendo la personería en los estrados judiciales: “Vamos a acudir a todas las instancias legales para que se cumpla el fallo del alto tribunal que reconoció los derechos de En Marcha y que ha sido desacatado el día de hoy por la Sección Quinta del Consejo de Estado”.

