EN VIVO🔴Siga el minuto a minuto del partido entre Cali vs. Medellín por la Liga Betplay

Este sábado, 30 de agosto, el Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín por la novena jornada de la Liga Betplay.

Los dirigidos por Alberto Gamero, arrancaron el semestre final del año con actuaciones bastante regulares. De los ocho encuentros que han disputado solo han podido ganar en dos oportunidades.

Por su parte, la visita llega al Palmaseca siendo segundos del campeonato con 16 puntos, solo por detrás de Junior.

Siga el minuto a minuto a continuación: