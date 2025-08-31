Magnicidio de Miguel Uribe: Juez legalizó la captura del séptimo detenido
Se trata de Harold Daniel Barragán Ovallez, quien al parecer participó de la planeación del ataque sicarial.
Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.
Según se conoció la audiencia se realizó de manera reservada y se espera que la imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, se realice este martes 2 de septiembre.
La Fiscalía General de la Nación pedirá que Barragán Ovalle sea privado de su libertad de manera preventiva y que se imponga una medida de aseguramiento.
Según la investigación de la Fiscalía, Barragán Ovalle habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima.
Hasta el momento, han sido capturados por este atentado: Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’; y Carlos Eduardo Mora González.