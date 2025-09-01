Deportes

América de Cali confirmó la salida de Gabriel Raimondi como DT del equipo

Alex Escobar asume como director técnico interino.

Gabriel Raimondi, técnico de América de Cali

Este lunes, 1 de septiembre, a través de un comunicado, América de Cali confirmó la salida del técnico Gabriel Raimondi.

En el documento, el conjunto caleño afirma que se trata de una salida de mutuo acuerdo y que agradece la labor realizada por el entrenador argentino.

“Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”, se lee en el comunicado.

Técnico interino

Asimismo, confirmaron a Alex Escobar como director técnico interino, mientras se hace el anuncio del nuevo entrenador.

Comunicado de América de Cali

