Así quedó la tabla de clasificación de la Liga BetPlay previo a la jornada de clásicos
América de Cali se sume en el fondo de la tabla y Millonarios recupera el aliento en la Liga BetPlay.
Se jugó la jornada 9 de la Liga BetPlay con resultados alentadores para equipos como Millonarios e Independiente Medellín, pero lapidarios para América de Cali y Deportivo Cali.
- Lea aquí: Por muerte de un hincha, se retrasó el partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín
La fecha inició con la abultada goleada del Junior de Barranquilla 4-0 ante Llaneros y la victoria 2-1 de Millonarios ante Águilas Doradas, un resultado que revivió el conjunto ‘Embajador’ en la tabla de posiciones en el redebut de Hernán Torres como técnico de los azules.
- Le puede interesar: Polémica con Luis Suárez: escupió a miembro del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup
El sábado, 30 de agosto, Boyacá Chicó derrotó por la mínima diferencia a Unión Magdalena y el Deportivo Pereira cayó 0-1 ante el Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez.
La jornada del sábado continuó con la victoria de Independiente Medellín 3-1 en el estadio Palmaseca, casa del Deportivo Cali.
El domingo comenzó con la ajustada victoria de Atlético Nacional 1-0 ante Envigado, un equipo que cada vez ve más cerca su descenso a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.
Posteriormente, el América de Cali sumó una nueva derrota al enfrentar a Alianza Valledupar, un resultado que dejó en la ‘cuerda floja’ al entrenador Gabriel Raimondi.
Más tarde, La Equidad y Pasto empataron sin goles en el estadio de Techo en Bogotá. Finalmente, la jornada la cerrará el enfrentamiento entre Independiente Santa y Once Caldas en El Campín.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 9
- Junior de Barranquilla: 20 puntos
- Independiente Medellín: 19 puntos
- Deportes Tolima: 17 puntos
- Atlético Nacional: 16 puntos
- Fortaleza: 15 puntos
- Llaneros: 14 puntos
- Atlético Bucaramanga: 13 puntos
- Deportivo Pereira: 12 puntos
- Independiente Santa Fe: 12 puntos
- Alianza Valledupar: 12 puntos
- Envigado: 10 puntos
- Boyacá Chicó: 10 puntos
- La Equidad: 10 puntos
- Deportivo Cali: 10 puntos
- Unión Magdalena: 8 puntos
- Millonarios: 8 puntos
- Águilas Doradas: 7 puntos
- Deportivo Pasto: 6 puntos
- América de Cali: 5 puntos
- Once Caldas: 3 puntos
¿Cómo se jugará la fecha 10, la jornada de clásicos en el FPC?
Viernes 5 de septiembre
- Pasto vs. Boyacá Chicó: 6:00 de la tarde.
- Once Caldas vs. Deportivo Pereira: 8:10 de la noche.
Sábado 6 de septiembre
- Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar: 2:00 de la tarde
- Llaneros vs. Deportes Tolima: 4:10 de la tarde.
- Unión Magdalena vs. Junior: 6:20 de la tarde.
- Millonarios vs. Independiente Santa Fe: 8:30 de la noche.
Domingo 7 de septiembre
- Envigado vs. Águilas Doradas: 2:00 de la tarde.
- América de Cali vs. Deportivo Cali: 4:10 de la tarde.
- Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: 6:20 de la tarde.
- Fortaleza vs. La Equidad: 8:30 de la noche.