Así quedó la tabla de clasificación de la Liga BetPlay previo a la jornada de clásicos

América de Cali se sume en el fondo de la tabla y Millonarios recupera el aliento en la Liga BetPlay.

Jorge Soto, Nicolás Arévalo y Marlos Moreno. Fotos: (Colprensa: Richard Dangond) / (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa: David Jaramillo)

Se jugó la jornada 9 de la Liga BetPlay con resultados alentadores para equipos como Millonarios e Independiente Medellín, pero lapidarios para América de Cali y Deportivo Cali.

La fecha inició con la abultada goleada del Junior de Barranquilla 4-0 ante Llaneros y la victoria 2-1 de Millonarios ante Águilas Doradas, un resultado que revivió el conjunto ‘Embajador’ en la tabla de posiciones en el redebut de Hernán Torres como técnico de los azules.

El sábado, 30 de agosto, Boyacá Chicó derrotó por la mínima diferencia a Unión Magdalena y el Deportivo Pereira cayó 0-1 ante el Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez.

La jornada del sábado continuó con la victoria de Independiente Medellín 3-1 en el estadio Palmaseca, casa del Deportivo Cali.

El domingo comenzó con la ajustada victoria de Atlético Nacional 1-0 ante Envigado, un equipo que cada vez ve más cerca su descenso a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.

Posteriormente, el América de Cali sumó una nueva derrota al enfrentar a Alianza Valledupar, un resultado que dejó en la ‘cuerda floja’ al entrenador Gabriel Raimondi.

Más tarde, La Equidad y Pasto empataron sin goles en el estadio de Techo en Bogotá. Finalmente, la jornada la cerrará el enfrentamiento entre Independiente Santa y Once Caldas en El Campín.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 9

  1. Junior de Barranquilla: 20 puntos
  2. Independiente Medellín: 19 puntos
  3. Deportes Tolima: 17 puntos
  4. Atlético Nacional: 16 puntos
  5. Fortaleza: 15 puntos
  6. Llaneros: 14 puntos
  7. Atlético Bucaramanga: 13 puntos
  8. Deportivo Pereira: 12 puntos
  9. Independiente Santa Fe: 12 puntos
  10. Alianza Valledupar: 12 puntos
  11. Envigado: 10 puntos
  12. Boyacá Chicó: 10 puntos
  13. La Equidad: 10 puntos
  14. Deportivo Cali: 10 puntos
  15. Unión Magdalena: 8 puntos
  16. Millonarios: 8 puntos
  17. Águilas Doradas: 7 puntos
  18. Deportivo Pasto: 6 puntos
  19. América de Cali: 5 puntos
  20. Once Caldas: 3 puntos

¿Cómo se jugará la fecha 10, la jornada de clásicos en el FPC?

Viernes 5 de septiembre

  • Pasto vs. Boyacá Chicó: 6:00 de la tarde.
  • Once Caldas vs. Deportivo Pereira: 8:10 de la noche.

Sábado 6 de septiembre

  • Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar: 2:00 de la tarde
  • Llaneros vs. Deportes Tolima: 4:10 de la tarde.
  • Unión Magdalena vs. Junior: 6:20 de la tarde.
  • Millonarios vs. Independiente Santa Fe: 8:30 de la noche.

Domingo 7 de septiembre

  • Envigado vs. Águilas Doradas: 2:00 de la tarde.
  • América de Cali vs. Deportivo Cali: 4:10 de la tarde.
  • Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: 6:20 de la tarde.
  • Fortaleza vs. La Equidad: 8:30 de la noche.

