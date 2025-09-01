Así quedó la tabla de clasificación de la Liga BetPlay previo a la jornada de clásicos

Se jugó la jornada 9 de la Liga BetPlay con resultados alentadores para equipos como Millonarios e Independiente Medellín, pero lapidarios para América de Cali y Deportivo Cali.

La fecha inició con la abultada goleada del Junior de Barranquilla 4-0 ante Llaneros y la victoria 2-1 de Millonarios ante Águilas Doradas, un resultado que revivió el conjunto ‘Embajador’ en la tabla de posiciones en el redebut de Hernán Torres como técnico de los azules.

El sábado, 30 de agosto, Boyacá Chicó derrotó por la mínima diferencia a Unión Magdalena y el Deportivo Pereira cayó 0-1 ante el Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez.

La jornada del sábado continuó con la victoria de Independiente Medellín 3-1 en el estadio Palmaseca, casa del Deportivo Cali.

El domingo comenzó con la ajustada victoria de Atlético Nacional 1-0 ante Envigado, un equipo que cada vez ve más cerca su descenso a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.

Posteriormente, el América de Cali sumó una nueva derrota al enfrentar a Alianza Valledupar, un resultado que dejó en la ‘cuerda floja’ al entrenador Gabriel Raimondi.

Más tarde, La Equidad y Pasto empataron sin goles en el estadio de Techo en Bogotá. Finalmente, la jornada la cerrará el enfrentamiento entre Independiente Santa y Once Caldas en El Campín.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 9

Junior de Barranquilla: 20 puntos Independiente Medellín: 19 puntos Deportes Tolima: 17 puntos Atlético Nacional: 16 puntos Fortaleza: 15 puntos Llaneros: 14 puntos Atlético Bucaramanga: 13 puntos Deportivo Pereira: 12 puntos Independiente Santa Fe: 12 puntos Alianza Valledupar: 12 puntos Envigado: 10 puntos Boyacá Chicó: 10 puntos La Equidad: 10 puntos Deportivo Cali: 10 puntos Unión Magdalena: 8 puntos Millonarios: 8 puntos Águilas Doradas: 7 puntos Deportivo Pasto: 6 puntos América de Cali: 5 puntos Once Caldas: 3 puntos

¿Cómo se jugará la fecha 10, la jornada de clásicos en el FPC?

Viernes 5 de septiembre

Pasto vs. Boyacá Chicó: 6:00 de la tarde.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira: 8:10 de la noche.

Sábado 6 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar: 2:00 de la tarde

Llaneros vs. Deportes Tolima: 4:10 de la tarde.

Unión Magdalena vs. Junior: 6:20 de la tarde.

Millonarios vs. Independiente Santa Fe: 8:30 de la noche.

Domingo 7 de septiembre