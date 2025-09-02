Capturan a cinco presuntos miembros de grupos criminales en Barranquilla y Soledad

Barranquilla

La Policía Nacional dio a conocer que, durante acciones de control y registro en sectores de Barranquilla y del municipio de Soledad, Atlántico, se logró la captura de cinco personas, señaladas del delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y/o municiones.

Los sujetos, presuntamente harían parte de estructuras criminales.

De acuerdo con las autoridades, en las diligencias también se incautaron armas.

Las capturas se realizaron en los sectores de Altos de Horizonte, Costa Hermosa, Santo Domingo y El Bosque de Barraquilla.

Adicionalmente, se adelantaron tres diligencias de allanamiento y registro, por el Grupo de Intervención y el Grupo de Operaciones Especiales- GOES, que permitieron la detención en flagrancia de dos hombres, señalados de pertenecer al grupo criminal ‘Los Pepes’.

De acuerdo con labores de inteligencia, los inmuebles allanados funcionaban como bodegas de almacenamiento de armas de fuego al servicio del grupo delincuencial organizado.

Con la incautación se logró una afectación a las finanzas criminales por un valor aproximado de $12 millones de pesos mensuales.

Según el informe oficial, uno de los capturados registró antecedentes judiciales por el delito de lesiones personales.

“Con estos operativos logramos neutralizar el accionar de grupos delincuenciales dedicados al tráfico ilegal de armas, evitando que sean utilizadas en hechos que atenten contra la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando para continuar obteniendo resultados contundentes contra el crimen”, dijo el brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.