Complejo deportivo en Bogotá tiene problemas de construcción: el terreno era un botadero de basura

Bogotá

La Personería de Bogotá, en cabeza de Andrés Castro, inició una investigación disciplinaria para establecer la responsabilidad de los funcionarios que presuntamente recibieron los estudios y diseños irregulares del Parque Metropolitano El Porvenir Gibraltar, en la localidad de Kennedy.

Con base en dichos estudios, hechos por la administración de Claudia López, se contrataron obras por 284.000 millones de pesos para la construcción de un velódromo y un centro de alto rendimiento. La ejecución inició en febrero de 2024 y la entrega está programada para abril de 2026.

Sin embargo, durante la ejecución de la obra, los contratistas encontraron condiciones ambientales y geológicas especiales en el terreno, el cual se encuentra altamente contaminado con lixiviados y biogás por haber sido el antiguo botadero Gibraltar.

Así las cosas, la Personería ahora identificará a los presuntos responsables de aceptar este proyecto bajo unas condiciones no aptas para su construcción.

Escuche W Radio en vivo: