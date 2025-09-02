Vasco da Gama anunció el fichaje del colombiano Carlos Cuesta
El defensor central arriba a Brasil procedente del Galatasaray de Turquía.
El Vasco da Gama brasileño anunció este lunes el fichaje del zaguero colombiano Carlos Cuesta, que llega en préstamo desde el Galatasaray turco, con un contrato hasta diciembre de 2026.
Le puede interesar
“Estoy bien, estoy feliz de venir a Río y estar aquí para conquistar todo con el Vasco”, declaró el defensa, citado en un comunicado por el conjunto carioca.
Cuesta inició su carrera profesional en el Atlético Nacional de su país y su rendimiento lo llevó al fútbol europeo, donde comenzó con el Genk de Bélgica, para posteriormente jugar con el Galatasaray.
El zaguero, de 26 años, ha sido convocado 23 veces a la selección colombiana. Según medios locales, el zaguero estuvo cerca de fichar por el Spartak de Moscú, pero las negociaciones no prosperaron.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles