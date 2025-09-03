Cancillería niega retraso en servicios consulares tras denuncias por demoras de valijas diplomáticas

Luego de que Andrea Luque, vicepresidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, afirmará en La W que desde hace al menos cuatro semanas las oficinas de consulados en el exterior no han recibido las valijas diplomáticas, hecho que ha generado una afectación directa en la prestación de los servicios, la Cancillería respondió a la denuncia.

Según la Cancillería, los servicios consulares de Colombia en el exterior se encuentran operando con normalidad, “derivado de la suscripción del Contrato 512-2025 del 21 de agosto de 2025 con Servicios Postales Nacionales S.A.S. 4-72”.

Le puede interesar: Prohíben a funcionarios de Cancillería entregar información a medios de comunicación

Aseguran que el martes 2 de septiembre se realizó el envío de la valija correspondiente a los Estados Unidos “y en las últimas horas se ha despachado la valija para el resto de las misiones en el mundo”.

“Esta operación se lleva a cabo a través de los operadores logísticos aliados con los Servicios Postales Nacionales S.A.S. 4-72, lo cual garantiza altos estándares de seguridad, trazabilidad y eficiencia en la entrega de documentos y materiales oficiales”, añadieron.

La valija diplomática es la paquetería que contiene la correspondencia oficial entre un gobierno y sus embajadas y consulados en el exterior. Entre los documentos más importantes que se envían allí están los pasaportes y cédulas que los connacionales tramitan en los consulados.

“Esto es un problema (…) llevamos esperando cuatro semanas esperando. Hasta donde tenemos entendido, hay un contrato con 4-72, pero en conversaciones que hemos tenido con la administración hemos recibido silencio total de la Cancillería”, dijo Luque.

Por eso, señaló que: “eso va en incumplimiento a los compromisos que tiene la administración y la cancillería frente a las organizaciones sindicales de ser transparentes con la información”.