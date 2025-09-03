Estos son los 3 animales más ruidosos del mundo: Superan el sonido de un avión

El sonido de un animal es, probablemente, uno de los más cotidianos que se oyen en la vida de un ser humano. Hay casos especiales donde estos sonidos pueden llegar a cruzar los límites de nuestra audición:

La ballena azul

Esta ballena no es solamente el animal más grande que existe actualmente, si no que su estruendo también alcanza el top entre los más ruidosos, según National Geographic y la Animal Diversity Web, la voz de la ballena azul alcanza frecuencias de 14 Hz y volúmenes que pueden llegar hasta los 200 decibeles, si se pone en perspectiva, la explosión de una escopeta calibre 12 llega a los 165 decibeles.

En el caso de la ballena azul, ellas usan ese ruido como comunicación a distancia con otros ejemplares de su especie con un alcance de cientos o incluso miles de kilómetros, así mismo, su baja frecuencia le permite discernir las condiciones en las que está su camino y actuar con base en ello.

Ballena azul - Getty Images. / SCIEPRO Ampliar

El camarón chasqueador

Estos crustáceos, que apenas y miden un par de centímetros son capaces de hacer sonidos extremadamente fuertes gracias a su pinza chasqueadora (La cual puede llegar a ser la mitad de su largo).

“Cuando está cerrada, la bisagra de la pinza produce una burbuja que estalla y produce un fuerte chasquido“, explicó el Sistema Nacional de Santuarios Marinos de Estados Unidos, detallando que suele estar entre los 183 y los 210 decibeles.

Estos chasquidos son generados normalmente debido a aquellos ejemplares que protegen sus territorios en peleas, los que construyen madrigueras o usar el ruido como aturdidor para sus presas o depredadores.

Cabe destacar que su nombre científico es Synalpheus pinkfloydi, esto inspirado en el color rosa de su pinza y en el estruendo que genera, que le recordó a los cientificos los conciertos de una banda de rock como Pink Floyd.

Getty Images - Imagen representativa del género Crustacea / d3_plus D.Naruse @ Japan Ampliar

El cachalote

Esta especie de ballena se lleva el puesto del animal más ruidoso de todos, según el International Fund for Animal Welfare (IFAW), sus chasquidos pueden alcanzar los 230 decíbeles.

Estos chasquidos tienen el nombre de “codas” y es la forma en que los cachalotes se comunican, incluso pudiendo variar en la frecuencia para identificar su propia comunidad y distinguirse de otras.

Grupo de cachalotes - Getty Images / Reinhard Mink Ampliar

¿Que tanto daño podría hacernos?

Algo que es importante resaltar, es que el sonido bajo el agua se propaga de una manera distinta que por el aire, creando una especie de amortiguación para aquellos niveles que podrían hacernos daño.

El daño no es precisamente poco, ya que los sonidos que superan los 170 decibeles pueden provocar a un humano rupturas pulmonares, sordera instantánea, hemorragias e incluso la muerte.

Le puede interesar: Así es el animal que tiene un cuerno en la frente, pero no es un unicornio: en dónde se encuentra

Cabe destacar que estos niveles de ruido los vemos en lanzamientos de cohetes, impactos de rifles explosivos o incluso, en explosiones como las de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

Escuche W Radio en vivo aquí: