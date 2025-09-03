Petro pidió al procurador Eljach investigar presuntos sobornos por cupos en notarías

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que hay un rumor que habla de “recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías en el nuevo concurso. Hasta cenas pagas hay”. La referencia del mandatario se da por cuenta del concurso de Notarios 2025, que se espera que se realice este mes de septiembre.

Añadió el presidente Petro que funcionarios en el ministerio de Justicia y de la Superintendencia de Notariado “estarían metidos” en los presuntos sobornos. Por eso, le pidió al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, revisar “esta corrupción impuesta”, ya que se habla de “mil millones por cupo”.

En los últimos días, se ha conocido de la renuncia de dos integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) que hacían parte del grupo de evaluación del concurso. Esto por aparentes irregularidades en el proceso.

El concurso de Notarios 2025 ha tenido varias modificaciones en su cronograma. Sin embargo, “la apertura del proceso de inscripción será el próximo 9 de septiembre. Hasta el 23 de septiembre habrá plazo para radicar la documentación con los requisitos mínimos de los aspirantes”.

Así mismo, el Consejo Superior de la Carrera Notarial que organiza el concurso de Notarios 2025, con el que se busca elegir personas “con conocimientos y experiencia, basándose en el mérito”, afirmó que entre el 21 y el 24 de octubre se publicará el listado de admitidos en la verificación de antecedentes.

