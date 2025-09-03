Video: ciudadanos frustran robo de más de 80 millones de pesos en la localidad de Suba, en Bogotá. Foto: captura de pantalla.

Bogotá

Este miércoles, uniformados de la Estación de Policía Suba en Bogotá lograron la captura de un hombre señalado de intimidar y de robar una alta suma de dinero a un ciudadano en el barrio Andes.

¿Qué pasó en Suba?

La captura se dio gracias al llamado de los ciudadanos que impidieron que el delincuente huyera.

Le puede interesar Violento atraco en Fontibón: Ladrones que robaron carro iban en vehículo de alta de gama

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre con signos de haber sido golpeado, tras ser señalado por los ciudadanos de amenazar a un comerciante con un arma de fuego y robarle 85 millones de pesos, producto de la venta de un vehículo.

Lea también: Alerta por sitios falsos para expedir permisos de Pico y Placa Solidario en Bogotá

Durante la captura, se le halló al ladrón un arma de fuego con diez cartuchos. Posteriormente, el capturado fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica, donde se materializó su captura.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, hurto y amenazas.

Vea el video del momento: