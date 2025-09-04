¿Cuándo es el día de septiembre en el que se regalan flores amarillas? Significado de la costumbre

Las flores son uno de los detalles más tradicionales que se pueden regalar, ya sea para un familiar o una persona especial en nuestras vidas.

Estas se han entregado por siglos de historia y que ha pasado por generaciones, a día de hoy continúa teniendo un gran valor para las personas que aprecian los regalos tradicionales. Las flores, como muchos otros detalles, también se han dejado llevar por las tendencias de las redes sociales.

Una de las más comentadas en los últimos años se basa en regalar flores amarillas, especialmente en el mes de septiembre, pero ¿de dónde viene esta tradición?

¿Por qué se regalan flores amarillas en septiembre?

Si bien no hay un motivo claro y específico, las flores amarillas se suelen regalar el 21 de septiembre.

Esto se debe a que, por esas fechas, llega la primavera a numerosos países del hemisferio sur.

Sumado al cambio de estación, la tendencia de regalar flores amarillas se popularizó debido a una telenovela argentina llamada 'Floricienta’. En esta el protagonista obsequia flores amarillas, por lo que se asocia con darle ese detalle especial a las personas con las que deseas pasar el resto de tu vida.

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Sumado a la historia detrás de la telenovela ‘Floricienta’, las flores amarillas, debido a su color, es un buen obsequio, pues representan paz y esperanza, en otros contextos, debido al color, también significa amistad, dado que el amarillo es común en relaciones de amigos o mejores amigos.

