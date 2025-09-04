Juez del caso de Nicolás Petro decidirá sobre las pruebas que irán a juicio el 4 y 5 de noviembre

Barranquilla

El Juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza decidirá sobre las pruebas que irán al juicio contra Nicolás Petro el 4 y 5 de noviembre de 2025.

La etapa de solicitudes de exclusión de pruebas se terminó este 4 de septiembre.

Tanto la Fiscalía como la defensa del exdiputado del Atlántico presentaron sus peticiones de exclusiones durante las últimas audiencias.

Tras concluir las exposiciones de las partes, el juez del caso explicó que se debía considerar la cantidad de elementos probatorios para ser analizados, valorados y ponderados, para fijar la próxima diligencia.

Adicionalmente, mencionó que la Constitución le impone al togado motivar su decisión y exponer las razones por las que se rechaza o admite una prueba.

En ese sentido, el juez determinó que la siguiente audiencia se realizaría en 2 meses, aunque, de concluir el estudio antes, se podrían adelantar las fechas.

Cabe mencionar que, la próxima diligencia tendrá lugar de manera presencial en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.